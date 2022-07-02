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İki FETÖ'cü yakalandı: Bodrum'dan yüzerek Kos'a geçmeye çalıştılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adası Kos'a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, polis ve Sahil Güvenlik'in ortak çalışmasıyla yakalandı.

DHA2 Temmuz 2022 Cumartesi 12:20 - Güncelleme:
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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada 2 şüphelinin, yüzerek Kos'a geçmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile yapılan ortak çalışmada 2 şüpheli, yakalanarak karaya çıkarıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç teğmen ve eski askeri öğrenci olduğu anlaşılan M.O.B. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin dalgıç kıyafeti içine gizlenen para ve fotoğraf makinesi de ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüphelinin, adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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