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İki genç, köpek saldırısından böyle kurtuldu

Gaziantep'te 2 genç, yolda yürüdükleri esnada kendilerine saldırmak isteyen köpekten park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu.

IHA11 Haziran 2024 Salı 09:47 - Güncelleme:
İki genç, köpek saldırısından böyle kurtuldu
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Türkiye'de son günlerde gündemi en çok meşgul eden konuların başında sokak köpekleri geliyor. Gündemi meşgul eden köpek sorunu ile alakalı uyutma, kısırlaştırma, sahiplendirme ve barınak önerileri ön plana çıkarken Gaziantep'te güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüsü ise dikkat çekti.

Kentte, dün sabah erken saatlerde 2 genç, yolda yürüdükleri esnada kendilerine saldırmak isteyen köpekten park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu. Gençlere saldırmak isteyen köpek ise bir süre araç etrafından döndükten sonra bölgeden uzaklaştı. O anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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