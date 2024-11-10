İki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralı var

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan İ.Y. (34) ile A.Ö. (21) Huzur Mahallesi Türkistan Caddesi'nde karşılaştı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y'nin tüfekle ateş ettiği A.Ö. ile olay sırasında kaldırımda bulunan ve saçmaların isabet ettiği İ.Ş. (26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.Ö. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ş'nin ise tedavisi sürüyor.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.