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  • İki grup arasında 'köpek' kavgası! 1 kişi boğazından yaralandı
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İki grup arasında 'köpek' kavgası! 1 kişi boğazından yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir parkta köpek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi boğazından kırık cam şişe ile yaralandı.

IHA5 Ekim 2022 Çarşamba 02:45 - Güncelleme:
İki grup arasında 'köpek' kavgası! 1 kişi boğazından yaralandı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir parkta iki grup arasında köpelere kötü davranılması konusu yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan arbedede bir kişi cam şişesiyle boğazından yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.15 sıralarında Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan Uğur Mumcu Parkında meydana geldi. İddiaya göre, Koray Yüksel (48) ile parkta bulunan ve yanlarındaki köpeklere kötü davrandığı öne sürülen bir grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedede bir kişi yerde bulduğu bir cam şişe ile Koray Yüksel'i boğazından yaraladı. 48 yaşındaki adam boğazından aldığı darbe sonrasında yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayın 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde meydana gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Parkta bulunan vatandaşların durumunun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu tespit edilen Yüksel, ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Yüksel'in ameliyata alındığı öğrenilirken, kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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