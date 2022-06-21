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İki grup arasında silahlı kavga: 9 yaralı, 14 gözaltı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı.

DHA21 Haziran 2022 Salı 01:25 - Güncelleme:
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Olay, Sinanoba Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma yaparken, kafenin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli 14 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)

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