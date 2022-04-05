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İki gündür kayıp olarak aranıyordu, kayalıkların arasında bulundu

Zonguldak'ta psikolojik rahatsızlığı olan ve iki gündür haber alınamayan Mustafa Acar (56), kayalıkların arasında bulundu. Acar, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

DHA5 Nisan 2022 Salı 16:59 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 16:59
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Kırmacı Mahallesi Tevfik Tetik Sokak'ta yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan Mustafa Acar, iki gün önce öğle saatlerinde evinden çıktı. Kendisinden haber alınamayınca, yakınları Acar'ın gidebileceği yerlere bakarak, polisi arayıp yardım istedi. Aramalara Zonguldak İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (ERİDAK) ve jandarma timleri de katılıp çalışmalar genişletildi. Mustafa Acar'ın ayakkabısının deniz kıyısına yakın kayalıklarda bulunması üzerine, sabahtan itibaren denizde arama çalışması başlatan sahil güvenlik ekipleri, öğleden sonra Acar'ı kayalıkların arasında saklanırken buldu. Karadeniz Bölge Komutanlığı Limanı'na getirilip buradan ambulansla alınan Acar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Acar'ın, çalışmalarda polisi görüp kayalıklara kaçtığı ve iki gündür yemek yemediği öğrenildi. (DHA)

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