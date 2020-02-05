İki haftalık evli komşusunu öldüren sanığa 18 yıl hapis istemi

DHA 05.02.2020 15:30 - Güncelleme: 05.02.2020 15:30

Himmetoğlu Köyü'nde geçen yıl 9 Eylül günü yaşanan olayda, Mehmet aralarında husumet bulunan komşular Ali Kartal ve Özkan Ekici arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Kartal, 2 Ekici'yi kalbinden bıçakladı. Olaydan 2 hafta önce köyde gerçekleştirilen düğünle evlenen Özkan Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma tarafından gözaltına alınıp, tutuklanan Mehmet Ali Kartal hakkında 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Mehmet Ali Kartal, ifadesinde Özkan Ekici ve ailesi ile 2018 yılından itibaren evlerinin önüne tarım aracı park etmeleri nedeniyle kavgalı olduklarını anlattı. Ekici'nin olaydan bir ay önce kendisine tehdit mesajları yolladığını iddia eden Kartal, "Buna rağmen ben kendisine karşılık vermedim. Olay akşamı ablam ve yeğenim bize oturmaya gelmişlerdi. Akşam arabam ile onları eve bıraktım. Bu sırada hızlı şekilde araç geldi. Araç durdu ve Özkan bana küfür etti. Arabama bir şey attı. Aracımla kaçtım. Beni takip etti. İkimiz de çok hızlı gidiyorduk. Sağ tarafıma geçmeye çalışıyordu. Sonra önüme geçip, durdu. Daha sonra yanındaki arkadaşı Hakkı sopayla indi. Ben de torpidodaki bıçağı aldım. Sopayla kafama vurdu. Ben yerdeyken sırtıma doğru vuruyordu. Kurtulamayacağımı anlayınca cebimdeki bıçağı çıkararak, rastgele salladım. Nerelerine isabet edip etmediğini bilmiyorum. Sonra beni bırakıp gittiler. Kendime gelince eve gittim" dedi.

Mahkeme, Kartal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.