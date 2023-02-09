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Güncel

İki ilde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin depremden etkilenen diğer bölgelere sevk edildiğini bildirdi. AFAD ayrıca Kilis'te de çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 10:51 - Güncelleme:
İki ilde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
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AFAD'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

KİLİS'TE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

AFAD'dan Kilis'teki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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