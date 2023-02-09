İki ilde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

AFAD'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
AFAD'dan Kilis'teki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.