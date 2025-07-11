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İki ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 17:26 - Güncelleme:
İki ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli gözaltında
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilerin, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 84 bin 690 dolar, 22 bin 400 avro, 132 bin 600 Türk lirası, 56 ziynet eşyası, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 143 fişek ve çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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