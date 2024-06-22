İki ilde orman yangını! Vatandaşlar tahliye edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıkması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile ilçe belediye ekipleri ve mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının ara verdiği söndürme çalışmalarında ekiplerin yangına müdahalesi karadan aralıksız devam ediyor.

- 2 MAHALLEDE YAŞAYAN 430 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kırsal Yağbasan ve Karasavcı Mahallelerine yöneldi. Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti.

Yangın nedeniyle Karasavcı ve Yağbasan Mahallelerinde bazı evler tamamen yandı. Bazı büyükbaş ve küçükbaşlar telef oldu, tarım arazileri zarar gördü.

Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Osman Pıhtılı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Rıza Gümüş yangın alanına gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- KULA YANGINI KONTROL ALTINDA



Öte yandan aynı saatlerde Kula ilçesinde Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangının da kontrol altına alındığı öğrenildi.

ÇEŞME'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN



İzmir'in Çeşme ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına müdahale başladı.

Çeşme ilçesine bağlı Reisdere Mahallesi yakınındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 03.00 sıralarında başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına müdahale başlarken, kuvvetli rüzgar nedeniyle ekiplerin söndürme çalışmalarında zorlandığı öğrenildi.