  Güncel
Güncel

İki ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul ve Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 09:13 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda, terör örgütü adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabancayla 90 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ADANA'DA DEAŞ OEPRASYONU

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, daha önce örgüte yönelik operasyonda yakalanan bir zanlının ifadelerinden yola çıkarak gerçekleştirdiği 4 aylık teknik ve fiziki takiple örgütün "uyuyan hücre" yapılanmasında yer aldığı belirlenen 12 şüphelinin kimliğini tespit etti.

TEM ve özel harekat ekipleri, şüphelilerin saklandığı merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.

Yabancı uyruklu şüphelilerden bazılarının daha önce Suriye'deki çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, terör örgütüne yönelik operasyon polis kamerasınca kaydedildi.

Popüler Haberler
