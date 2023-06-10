İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2023 Cumartesi / 22 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İki ilde terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya yönelik operasyon!
Güncel

İki ilde terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya yönelik operasyon!

İçişleri Bakanlığı, TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik Aydın merkezli iki ilde icra edilen ‘Terörizmin Finansmanı' isimli operasyon çerçevesinde 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

IHA10 Haziran 2023 Cumartesi 17:50 - Güncelleme:
İki ilde terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya yönelik operasyon!
ABONE OL

İçişleri Bakanlığınca operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, "Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından TKP/ML-TİKKO terör örgütünün cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Aydın merkezli 2 ilde (Aydın, İzmir) operasyon düzenlenmiştir. TKP/ML-TİKKO terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 7 şüpheliye yönelik icra edilen eş zamanlı 'Terörizmin Finansmanı' operasyonu neticesinde 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerine müteakip 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından, 4 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama neticesinde, 4 adet cep telefonu, 9 adet örgütsel yayın ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

  • terör örgütü
  • TKP/ML-TİKKO
  • operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.