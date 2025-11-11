İki ilde uyuşturucuya geçit verilmedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da geçen hafta yapılan operasyonlarda 274 kilogram metamfetamin, 130 kilogram eroin ve 90 kilogram kokainin ele geçirilerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar verilmesini engellediklerini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece'deki operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Biz bu mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda takibe alınan S.M. (32), ekiplerce sokakta yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 305 sentetik ecza bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

UYUŞTURUCU SAKLANAN EVE BASKIN

Tutuklu S.M.'nin uyuşturucu maddeleri ağabeyi S.M. (40) ve yeğeni E.M. (22) ile Buca ilçesindeki bir eve sakladıkları bilgisine ulaşan polis, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 18 bin 652 sentetik ecza ele geçirildi.

Adreste yakalanan S.M. ve E.M, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.