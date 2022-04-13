İki ilimizde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Çavuşbey Mahallesi Pamukçular Sokak'taki bir eve baskın düzenledi.

Evde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 19'u Suriye, biri Tunus uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürüldü.

Organizatör olduğu iddiasıyla E.P. gözaltına alındı.

KIRKLARELİ'NDE 16 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Kocayazı köyü yakınlarında S.B, Y.Ç. ve E.A'nın yönetimindeki ticari taksileri durdurdu.

Araçlardaki Afganistan uyruklu 16 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 sürücü gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.