İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2022 Çarşamba / 12 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,5905
  • EURO
    15,8706
  • ALTIN
    925.226
  • BIST100
    2463.76
Güncel

İki ilimizde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı. Kırklareli'nde ise yurda yasa dışı yollardan giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 08:41 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 08:42
ABONE OL

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Çavuşbey Mahallesi Pamukçular Sokak'taki bir eve baskın düzenledi.

Evde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 19'u Suriye, biri Tunus uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürüldü.

Organizatör olduğu iddiasıyla E.P. gözaltına alındı.

KIRKLARELİ'NDE 16 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Kocayazı köyü yakınlarında S.B, Y.Ç. ve E.A'nın yönetimindeki ticari taksileri durdurdu.

Araçlardaki Afganistan uyruklu 16 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 sürücü gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

  • Edirne
  • düzensiz göçmen
  • operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.