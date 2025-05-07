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İki kardeş evlerinde feci halde ölü bulundu

Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçe ile arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili 1 şüpheli aranıyor.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 06:42 - Güncelleme:
İki kardeş evlerinde feci halde ölü bulundu
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Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne A.Ş, çocukları U.Ş. (22) ve kız kardeşi M.Ş'yi (16) kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

- KARDEŞLERİN ELLERİ PLASTİK KELEPÇEYLE ARKADAN BAĞLANMIŞ

Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçe ile arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

- OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yüzü maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir müddet sonra binadan ayrıldığını tespit etti.

Polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olduğu değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, olay anında evde yalnız olan U.Ş. ve kardeşi M.Ş'nin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur olayın aydınlatılması, faillerin bir an evvel yakalanması için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara başlanmış olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

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