İki kardeş millet, iki bağımsız devletiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, görüşme sonunda düzenlenen basın toplantısında, Venezuela’daki temaslarında Türkiye ile bu ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını söyledi. Türkiye ile Venezuela arasındaki yakın ilişkilere vurgu yapan Çavuşoğlu, 19 yılın ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk Türk dışişleri bakanı olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve mesajlarını, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya ilettiklerini aktaran Çavuşoğlu, görüşmede Maduro’nun da kendisiyle görüşlerini paylaştığına değindi.

THY 7 GÜN UÇACAK

Çavuşoğlu “Bugünkü toplantılarda gördüm ki iki ülke arasında kardeşlik ilişkileri var ve içinden geçtiğimiz zor günlerde dayanışmamızı daha da artıracağız. Biz her şartta Venezuela devletinin ve halkının yanında olacağız. Türk Hava Yolları da bu ülkedeki potansiyeli keşfetti. Artık Caracas’a yaptıkları uçuşların sayısını her güne çıkarıyorlar. Ayrıca haftada 7 kargo uçuşu da olacak” diye konuştu. Ziyaretten memnun olduğunu ifade eden Maduro ise “Halklarımızın karşılıklı yararına olan ilişkilerimizi hızlandırmaya ve güçlendirmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.

EŞİT VE SAYGILI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun iki yıl önce Bağlantısızlar Hareketi toplantısı için ülkesinin Margarita Adası’na yaptığı ziyareti hatırlatan Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Türkiye ve Venezuela arasında sadece ikili ilişkiler alanında değil tüm uluslararası platformlarda eşit, saygılı ve güvene dayalı bir dünya için işbirliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Venezuela ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri daha da sağlamlaştırmak ve genişletmek amacında olduklarını kaydeden Rodriguez “İki kardeş millet ve iki bağımsız devletiz. Altın ve enerji alanındaki ilişkilerin gelişmesinden memnunuz. Türkiye neredeyse Venezuela orada, Venezuela neredeyse Türkiye orada oldu. Başkan Erdoğan’a, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan selam yollamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.