İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2021 Salı / 30 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2787
  • EURO
    9,8401
  • ALTIN
    485.012
  • BIST100
    1474.72
Güncel

İki kardeş yolun ortasında can verdi

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kız kardeşlere hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklenen kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DHA7 Eylül 2021 Salı 01:03 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 01:03
ABONE OL

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Batuhan S. yönetimindeki 01 NT 500 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mona Allaf (22) ve kardeşi Sidra Allaf'a (19) çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre uzaklıkta durabildi. Batuhan S. kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mona ve Sidra Allaf kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

Kazada hafif ticari aracın kullanılamaz hale geldiği gözlenirken, 2 kız kardeşin ise çarpışma sonrası yaklaşık 150 metre sürüklendiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu sürücü Batuhan S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.