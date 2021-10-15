İki katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü

AA 15 Ekim 2021 Cuma 09:59 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 09:59

Deretepe köyü Tepe Mahallesi'nde Aysel Altun ile Emre, Yaşar ve Yavuz Barlas'ın ortağı olduğu iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.

İlçenin İğdir köyünde yaşayan Hüseyin Barlas'ın, kısa bir süre önce bu evi yeğenlerine sattığı öğrenildi. Deretepe köyünde bulunduğu öğrenilen Barlas'ın yanan evde olabileceği ihtimaline karşı itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Köy sakinlerinden Aziz Kütükçü, AA muhabirine, 1 kilometre uzakta oturduklarını ve patlama sesiyle bölgeye geldiklerini anlatarak, "Geldiğimizde ev büyük oranda yanmıştı. İtfaiyeye haber verdik." dedi.

Hüseyin Barlas'ın bugün köyde olduğunu belirten Kütükçü, "Hüseyin amca 1,5 sene önce burayı yeğenlerine sattı. Ev boştu. Bugün buraya geldiğini duyduk. İçeri baktık göremedik. Aradık, taradık ama bulamadık. İnşallah bir şey olmamıştır. İnşallah burada değildir." diye konuştu.

Ekipler Barlas'a ait olduğu düşünülen cesede sabah ulaştı. Ceset kimlik tespiti ve otopsi için Kastamonu Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

- "YAŞLI, ÜZÜLDÜM KÖYE KADAR BEN GETİRDİM"



Yangın işçisi ve greyder operatörü Nazir Tiftik ise yangının kendi köyünde çıktığını söyledi.

Olayı duyunca hemen bölgeye intikal ettiklerini anlatan Tiftik, "Yanan evin akşam benim bıraktığım şahsın bulunduğu ev olduğunu söylediler. Bu şahsı akşam 17.00 gibi yolda gördüm. Köye gideceğini ama araba olmadığı için yolda beklediğini söyledi. Yaşlı, üzüldüm köye kadar ben getirdim." dedi.

Akşam da yangın kontrol altına alındıktan sonra aramalara katıldığını ifade eden Tiftik, "Aramalarda cansız bedenine ulaştık. Üzücü bir durum. Cesedi ben buldum maalesef. O yüzden çok üzgünüm." diye konuştu.