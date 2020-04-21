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Güncel

İki katlı evde yangın çıktı, 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Üst katta oturan damadı ise son anda kurtuldu.

IHA21 Nisan 2020 Salı 15:23 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 15:23
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Olay, Çal ilçesi Süller Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde 2 katlı evin alt katında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Üst katta oturan Mustafa Yıldırım dumanları fark etti. Evin yandığını gören Mustafa Yıldırım evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Fatma Erkuş’u kurtarmak istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içerisine girerek yangını söndürmeye çalışırken, hayatını kaybeden Fatma Erkuş’un cenazesi itfaiye ekipleri ve damadı tarafından dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Fatma Erkuş’un yakınları olay yerinde göz yaşına boğuldu. Bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Fatma Erkuş’un cenazesi Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

68 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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