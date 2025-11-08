İSTANBUL 22°C / 15°C
8 Kasım 2025 Cumartesi
Güncel

İki kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı iki kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin hükümler kaldırıldı.

8 Kasım 2025 Cumartesi 09:33
İki kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı
DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri bağlantılı iki kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki listenin "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümünde yer alan "Abu Mohammed Al-Jawlani ile Anas Hasan Khattab" isimli şahıslara ilişkin hükümler kaldırıldı.

