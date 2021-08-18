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Güncel

İki kız kardeş ortadan kayboldu! Çalışma başlatıldı

Bartın'da merkez ilçeye bağlı Kaman köyünde ormanlık alanda kaybolan iki kız kardeş için arama çalışması başlatıldı.

AA18 Ağustos 2021 Çarşamba 01:01 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 01:01
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Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kız kardeş için arama çalışması başlatıldı.

Merkez ilçeye bağlı Kaman köyünde babaanneleri Fethiye Kaya ile sabah fındık toplamaya giden 9 yaşındaki Pelin ile 7 yaşındaki Şeyda Kaya, öğlen yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Yalakyanı mevkisinden eve dönmek üzere ayrıldı.

Akşam eve dönen babaanne Fethiye Kaya ile yakınları çocukların gelmediğini öğrenince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İstanbul'dan tatil içi babaannelerinin yanına geldikleri öğrenilen çocukların bulunması için AFAD, jandarma, orman işletme, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği ve köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

Termal drone ve iz köpeklerinin de katıldığı çalışmalar geniş bir alanda yürütülüyor.

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