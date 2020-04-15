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Muş'taki iki köyde karantina sona erdi

Muş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 köyde uygulanan karantina sona erdi.

IHA15 Nisan 2020 Çarşamba 17:03 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:03
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Muş’taki 6 köy ve bir mezrada bazı vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina uygulanmıştı. 14 günlük sürenin ardından merkeze bağlı Yazla ve Alagün köylerinde karantina sona erdirilirken, hayat sosyal mesafe ve koronavirüs tedbirleri kapsamında normale döndü.

Öte yandan, merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi, Korkut ilçesine bağlı Güneyik, Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı, Demirkapı ile Malazgirt’in İyikomşu köylerinde ise karantina devam ediyor.

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