Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Filistin'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bugünkü görüşmemizde Filistin'deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık.

Filistin davasını savunmaya, halkının güvenliğini artırmaya yönelik her gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. Bağımsız bir Filistin kurulmasının tüm bölgenin barışı, istikrarı için bir şart olduğunu ifade etmek istiyorum

Filistin davasını en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.

Barış için 2 devletli çözüm şart.

Yasa dışı yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz.

TİKA, Türk Kızılay ve Türk sivil kuruluşları Filistin'deki yardımlarını sürdürmektedir.

Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri kabul edemeyiz. Filistinlilerin birlik ve uzlaşısı, bu süreçteki temel unsurlardandır.

"BÖLGEMİZİN BARIŞ VE İSTİKRARI İÇİN FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI ŞART"



BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için şart olduğunu ifade etmek istiyorum.

Ayrıntılar geliyor...

Mahmud Abbas'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'nin Filistin halkına vermiş olduğu destek, halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanması yönündeki desteklerini önemsiyoruz.

İlişkilerimiz her daim gelişme kaydetmektedir. İki ülke arasındaki bakanlar düzeyindeki toplantıların devam etmesi, Filistin Yatırım Fonu ve Türkiye'deki girişimcilerden mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. İsrail hükümeti aşırı sağcı ve radikal tutumuyla barışçıl çalışmaları baltalamaktadır. Irkçı ve sömürgeye dayalı yaklaşımıyla sürece zarar verdiği gibi şimdiye kadar vermiş olduğu sözleri de yerine getirmemiştir."