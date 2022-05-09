İki mevsim bir arada yaşıyorlar

Iğdır ve Ağrı il sınırlarında yer alan Aras Dağları'nın eteğindeki köylerde kış mevsimi zorlu geçti. Bazı kesimlerinde hala kar bulunan köylerde, ilkbahar mevsimi ile doğa yeşermeye başladı.

Aras Dağları'nın Iğdır tarafında bulunan 3 bin 200 rakımlı Canderviş Dağı'nın eteğindeki yerleşim yerlerinde, yeşillenen doğa ve açan çiçeklerin kar örtüsüyle bütünleşmesi, güzel manzaralar oluşturdu.

Yöredeki köylerde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, hayvanlarını ahırlardan çıkararak merada otlatmaya başladı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Nahırkıran köyünde yaşayan İbrahim Süçin, AA muhabirine, köylerinin çok yüksek rakımlı olduğunu ve bu nedenle kışın uzun sürdüğünü söyledi.

Kent merkezine göre yaz mevsiminin köylerine daha geç geldiğini ifade eden Süçin, dağın yamacında karın uzun süre kaldığını dile getirdi.

Köylülerden Reis Süçin de düşük rakımlı bölgelerle köylerinin arasında yaklaşık 1 ay mevsim farkı olduğunu anlattı.

Yaşadıkları yere halen kar yağdığını belirten Süçin, "Bu sabah da kar yağmıştı. Burada kar, yazın sonuna doğru kalkıyor. Dağın eteklerine kışın kar yağıyor, o kar erimeden duruyor." diye konuştu.