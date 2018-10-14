İki milyon kişi aile hekimine 'check-up' yaptırdı

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak kayıtlı oldukları aile hekimlerine başvurduklarında, çeşitli kan testleri, görüntüleme ve kanser tarama programlarını kapsayan "check-up" uygulamasına, hizmete girdiği 29 Ağustos'tan itibaren 2 milyon kişi başvurdu.

Ankara Yenimahalle Atatürk Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Ahmet Topalcan, uygulama hakkında bilgi vererek, aile hekimliğinin temel görevi olan koruyucu sağlık hizmetlerinin kalitesinin, uygulanabilir ve erişilebilir olmasının önemini vurguladı.

Uygulamanın hastaları da memnun ettiğini ifade eden Topalcan, aile hekimliğinin temel fonksiyonlarından birinin de hastalıkların ortaya çıkmadan erken fark edilerek kısa sürede tedavisinin sağlıklı şekilde yapılmasıyla birlikte tedavi masraflarını azaltmak olduğuna dikkati çekti.

Topalcan, check-up uygulamasının hastalıkların erken teşhis edilmesi konusunda önemli rolü olduğuna işaret etti.

- "Check-up kişinin yaş grubuna göre yapılıyor"

Topalcan, aile hekimine başvuran hastaların check-up yaptırmak istemeleri halinde yaş, cinsiyet ve risk faktörlerine göre değerlendirilerek ağırlık, boy, bel çevresi ölçümleri yapıldığını aktardı.

Topalcan, şunları kaydetti:

"Check-up uygulamasında, kişinin bulunduğu yaş grubuna göre bazı kriterlerimiz var. Çocukların boy, kilo ve genel fizik muayeneleri, büyüme gelişme ve kronik hastalıklar açısından erken teşhislerini yapabiliyoruz. İleri yaşta üreme çağındaki bayanlarda meme ve rahim ağzı kanserlerine karşı koruyucu tedbirlerimiz var."

Kronik hastalıkların takibini de yaptıklarını dile getiren Topalcan, özelikle ailesinde kronik rahatsızlıkları bulunan kişileri daha yakından izlediklerini söyledi.

Topalcan, obezitenin önlenmesinde konusunda da başvuran hastaları yakından bilgilendirdiklerini vurgulayarak, risk faktörü bulunan kişileri bu konuda dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardıklarını, ileri tetkik gerektiren durumlar da hastaları ikinci basamak sağlık kuruluşlarına sevk ettiklerini anlattı.

- "Check-up uygulaması hastaları memnun etti"

Aile hekimine başvuran hastalardan 67 yaşındaki Ali Anar, diyabet, tansiyon ve prostat rahatsızlıklarının takibi için geldiğini dile getirerek, "Sağlık Bakanlığının uygulaması çok güzel. Bugüne kadar hiç check-up yaptırmadım. Aklımdan geçiyordu, kendi doktorumuzun hastalığımızı sürekli takip etmesi de çok güzel bir uygulama." diye konuştu.

Muhabir : Duygu YenerYayınlayan : Seval Güler 10:52 14/10/18