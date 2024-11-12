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İki motosikletin çarpış kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AA12 Kasım 2024 Salı 22:32 - Güncelleme:
İki motosikletin çarpış kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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Ahmet Çakır (27) idaresindeki 09 AOJ 352 plakalı motosiklet, Yavuzköy Mahallesi'ndeki yolda karşı yönden gelen Gültekin Giray (47) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU AÇIKLANDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Giray'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada Çakır ise yaralandı.

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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