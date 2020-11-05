İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Kasım 2020 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4407
  • EURO
    10,0022
  • ALTIN
    523.678
  • BIST100
    1182.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İki öğretmen okul önünde veli tarafından darp edildi
Güncel

İki öğretmen okul önünde veli tarafından darp edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki öğretmen, bir öğrencinin yakını olduğu ileri sürülen kişilerce darbedildi. Bazı eğitim sendikalarının temsilcileri ile okul aile birliği üyeleri, okul bahçesinde bir araya gelerek saldırıyı kınadı.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 16:44 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 16:44
ABONE OL

İddiaya göre, sınıf öğretmeni A.B. (36), öğrencisinin babası B.E. ve bu kişinin bir yakını tarafından okul önünde henüz belirlenemeyen nedenle saldırıya uğradı.

Olayda sınıf öğretmeni A.B. ile saldırıyı engellemeye çalışan mesai arkadaşı B.G. yaralandı.

Yaralanan öğretmenler darp raporu alarak söz konusu iki kişiden şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bazı eğitim sendikalarının temsilcileri ile okul aile birliği üyeleri, okul bahçesinde bir araya gelerek saldırıyı kınadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.