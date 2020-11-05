İki öğretmen okul önünde veli tarafından darp edildi

AA 05 Kasım 2020 Perşembe 16:44 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 16:44

İddiaya göre, sınıf öğretmeni A.B. (36), öğrencisinin babası B.E. ve bu kişinin bir yakını tarafından okul önünde henüz belirlenemeyen nedenle saldırıya uğradı.

Olayda sınıf öğretmeni A.B. ile saldırıyı engellemeye çalışan mesai arkadaşı B.G. yaralandı.

Yaralanan öğretmenler darp raporu alarak söz konusu iki kişiden şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bazı eğitim sendikalarının temsilcileri ile okul aile birliği üyeleri, okul bahçesinde bir araya gelerek saldırıyı kınadı.