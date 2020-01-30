İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9801
  • EURO
    6,5943
  • ALTIN
    303.475
  • BIST100
    119009
Güncel

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

IHA30.01.2020  13:37 - Güncelleme: 30.01.2020  13:37

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 KT 254 plakalı otomobil ile 06 BKU 813 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mesire alanı yakınlarında bulunan kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 BKU 813 plakalı otomobil yol kenarında bulunan tabelalara çarparak durabilirken 44 KT 254 plakalı otomobil ise buğday tarlasına girerek buradaki çamura saplanarak durabildi.

Kazada, araçlarda bulunan Halil İbrahim Çetinkaya, Hasan Tezcan, Celal Erbay (54), ve Celal Aktan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Celal Erbay, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yan bakma kavgası can aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı
Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Sudan düğmeye bastı!
Sudan düğmeye bastı!

Sudan düğmeye bastı!

Türkiye'yi takdir ediyoruz
Türkiye'yi takdir ediyoruz

Türkiye'yi takdir ediyoruz

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz
Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.