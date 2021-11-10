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İki otomobil çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

İstanbul Tuzla'da trafik ışıklarında dönüş yapılan otomobille, cadde üzerinde seyir halinde olan bir başka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

DHA10 Kasım 2021 Çarşamba 17:04 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 17:04
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Formula 1 yolu üzerinde Salkım Sokak girişinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu noktadan dönüş yapan Faruk Türk'ün kullandığı 34 BJC515 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Faruk Türk ile Ali Çığlı'nın yanı sıra otomobillerde bulunan Talha Türk, Can Akça ve Yiğit Reha Akan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Talha Türk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından polis olay yerinde çevre güvenliği alırken, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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