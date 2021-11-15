İki otomobil çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

AA 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:36 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:36

Alınan bilgiye göre, Seyit S. idaresindeki 55 LR 166 plakalı otomobil, Irmaksırtı Mahallesi'nde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeritte seyir halinde olan Çiğdem B.Y'nin kullandığı 26 AEB 421 plakalı otomobile çarparak takla attı.

Kazada Seyit S. ile yanında bulunan Kurtuluş Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Kurtuluş Ç, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

