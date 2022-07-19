İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2022 Salı / 20 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5717
  • EURO
    18,0279
  • ALTIN
    968.414
  • BIST100
    2486.03
Güncel

İki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA19 Temmuz 2022 Salı 12:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Ali Telli yönetimindeki 46 ACB 976 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda A.B.D'nin kullandığı 06 CCC 146 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A.B.D. idaresindeki otomobil takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve yolcu H.B, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamayan Telli'nin kullandığı otomobilin kazanın etkisiyle ikiye bölündüğü görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.