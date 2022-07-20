İki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü

Silivri D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyreden 34 RT 5090 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 34 CON 774 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle 34 RT 5090 plakalı otomobil takla atarak yol kenarına savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, M.G. (17) olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden gencin cenazesi morga götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.