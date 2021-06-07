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İki otomobil hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı, bir kişi öldü

Antalya'da iki otomobilin hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştığı kazada Mustafa Bekik (45) hayatını kaybetti, oğlu Bahadır Bekik ile diğer aracın sürücüsü ağır yaralandı.

DHA07 Haziran 2021 Pazartesi 09:10 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:10
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Kaza, saat 20.30 sıralarında D–400 Karayolu'nun Kınık Mahallesi geçişinde meydana geldi. Seydikemer yönünden Kınık Toptancı Hali yönüne giden Mustafa Bekik yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Yunus Avcıl (35) yönetimindeki 48 PA 909 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana geldiği belirtilen kazanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya döndü.

Kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri çağrıldı. Otomobilde sıkışan Mustafa Bekik ve yanında bulunan oğlu Bahadır Bekik (17) itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan Mustafa Bekik ve oğlu Bahadır Bekik ile diğer otomobilin sürücüsü Yunus Avcıl, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mustafa Bekik hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bahadır Bekik ve Yunus Avcıl ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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