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Batman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı

Batman’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Batman-Diyarbakır karayolu Mirzabey köy yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KEM 58 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 60 HV 202 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.
 
Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralanırken hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü itfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, yapılan çalışmalar sonrası yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

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