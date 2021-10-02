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Güncel

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, bir kişi öldü

Adıyaman'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

DHA2 Ekim 2021 Cumartesi 16:16 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 16:16
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Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı- Kahramanmaraş yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı yönünde ilerleyen Mustafa Burak (61) yönetimindeki 02 02 AAD 083 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ABE 786 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Burak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Delal Yavuz (22) ve diğer sürücü ise ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Burak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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