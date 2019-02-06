İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2234
  • 5,9401
  • 219.763
  • 102.584
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İki Rus savaş gemisi peş peşe Boğaz'dan geçti

Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 'Caesar Kunikov ' ve 'Azov' adlı savaş gemileri Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.Savaş gemilerinden çok sayıda askerin güvertede boğaz kıyısını izlediği bazı askerlerin ise geminin ön ve arka kısmında silahlı nöbet tuttuğu görüldü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya'nın Karadeniz filosuna ait olan 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov ' ve 151 borda numaralı 'Azov' saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemilere sahil güvenlik botları da eşlik etti.

4 yıl önce bir askerin omzunda füze ile geçiş yapması nedeniyle gündeme gelen 158 borda numaralı savaş gemisinde bu kez bir Rus askerinin geminin ön bölümünde silah ile sipere yatması dikkat çekti.

Savaş gemilerinden çok sayıda askerin güvertede boğaz kıyısını izlediği bazı askerlerin ise geminin ön ve arka kısmında silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saate boğaz geçişini tamamlayan 2 gemi, Marmara Denizi'ne açıldı.

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'4 vatandaşımızla temas kuruldu'

'4 vatandaşımızla temas kuruldu'

Yahudiliğin ispatı için DNA testi istiyorlar

Yahudiliğin ispatı için DNA testi istiyorlar

Arap dünyasının ilk kadın İçişleri Bakanı göreve başladı

Arap dünyasının ilk kadın İçişleri Bakanı göreve başladı

3 dilde 'Cemal Kaşıkçı Cinayeti' anlatıldı

3 dilde 'Cemal Kaşıkçı Cinayeti' anlatıldı

'Peşmerge, Kerkük'e geri dönmeyecek'

'Peşmerge, Kerkük'e geri dönmeyecek'

3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirmesi tamamlandı

3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirmesi tamamlandı

Türkiye'den Fransa'ya peş peşe tepkiler

Türkiye'den Fransa'ya peş peşe tepkiler

Çavuşoğlu: ABD'nin çekilme süreci koordineli olmalı

Çavuşoğlu: ABD'nin çekilme süreci koordineli olmalı
 

POPÜLER HABERLER

PKK propagandası yapan HDP´li adaya müdahale edildi

PKK propagandası yapan HDP´li adaya müdahale edildi

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Kartal'da 7 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 7 katlı bir bina çöktü

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019