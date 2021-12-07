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İki sevgili bıçakla birbirlerini yaraladı

Adana'da sevgili olan Serap O. (34) ve Kemal K. (34), aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada birbirlerini bıçakla yaraladı. Serap O.'nun ilk ifadesinde Kemal K.'nın elinde olan bıçağı alıp, kendini savunmak için sevgilisini yaraladığı, çıkan arbedede kendisinin de yaralandığını söylediği öne sürüldü.

DHA7 Aralık 2021 Salı 06:55 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 06:55
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Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal K., sevgilisi Serap O.'nun evine geldi. İkili henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki sevgili, iddiaya birbirine saldırdı. Serap O., sevgilisini bıçakla 5 yerinden yaralarken, kendisi de arbede sırasında kolandan bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan iki sevgili, kentteki iki farklı hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan Serap O.'nun ilk ifadesinde, Kemal K.'nın elinde bıçakla boğazına sarıldığı, o an kendisini korumak için bıçağı elinden alıp, sevgilisini yaraladığını, çıkan arbedede kendisinin de yaralandığını söylediği öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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