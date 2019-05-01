İki terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Dicle ilçe kırsalında bir grup teröristle sağlanan sıcak temas sonucu, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Diyarbakır'ın Dicle ilçe kırsalında bir grup teröristle sağlanan sıcak temas sonucu, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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