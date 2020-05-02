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İki tır çarpıştı, bir kişi öldü bir kişi ise yaralı

Konya'da tırın, önündeki tıra arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:58 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:58
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Kaza, saat 04.30 sıralarında Konya–Adana karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Müslüm Ödemiş yönetimindeki 01 V 9348 plakalı kum yüklü tır, önünde seyreden Ziver Aksoy yönetimindeki 01 DUN 59 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Müslüm Ödemiş yaralanırken, yanındaki İbrahim Kaya ise yaşamını yitirdi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Ödemiş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İbrahim Kaya’nın cansız bedeni ise vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Adana'da 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, çok sayıda silah ele geçirildi

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