İki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, foruma Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra her iki ülkeden 450'den fazla şirket katıldı.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi, forumda yaptığı konuşmada, forumun iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar oluşmasına katkı sunacağını söyledi.

Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Hasan el-Huveyzi, 1929 yılında kurulan Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinin, uluslararası alanda en iyi örneklerden olduğunu belirtti.

Huveyzi, inşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde Türkiye'de 1140 Suudi şirketinin, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketinin yatırım yaptığını söyledi.

SPA, ayrıca Suudi ve Türk iş dünyası temsilcilerinin arasında 3 ticari işbirliği anlaşmasının imzalandığı bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı ise daha sonra yayınladığı bir haberde, imzalanan anlaşmaların en az 8 olduğu ve bu sayının artacağı kaydedildi.