Irak ile İran arasında savaşa neden olan nehre, dostluk köprüsü yapılacak

İran ile Irak arasında 1980 yılında çıkan ve 8 yıl süren savaşın sebeplerinden biri olarak gösterilen Şattülarap nehrinin üzerine, iki ülkeyi birbirine bağlayacak bir demir yolu inşa edileceği açıklandı.

İran merkezli IRNA’da yer alan habere göre, İran ile Irak’ı birbirine bağlamak üzere yapımına başlanan 35 kilometrelik Şalamçeh-Basra Demiryolu Projesi kapsamında Şattülarap’ın üzerine köprü inşa edilecek.

İran Demiryolları’nın Teknik Yapılar ve Demiryolları Departmanı Direktörü Muhammed Musavi, ülkesinin Huzistan bölgesinde yapımı süren demir yolu inşaatında incelemelerde bulundu.

İran’ın Hürremşehr ve Abadan kentlerini Basra’ya bağlayacak demir yolunun İmam Humeyni Limanı’na kadar uzanacağını açıklayan Musavi, söz konusu projenin 2,22 milyar İran riyali (52 milyon dolar) maliyetle tamamlanacağını belirtti.