İki ülke arasındaki tekstil ticareti ele alındı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, INDEX etkinlik alanındaki iş forumunda, ikili görüşmelerin yapıldığı programa çok kısa sürede karar vererek hayata geçirdiklerini söyledi.

Özbekistan ile Türkiye arasında ciddi anlamda atılmış adımlar olduğunu belirten Kuş, şöyle devam etti:

"İş dünyası olarak ilişkilerimizi sıkı tutmamız gerektiğine inanıyorum. Biz dünyanın her tarafını geziyoruz. Son 6 yılda 14 ülkeyi gezdik. Ne kadar kontak, o kadar fayda. Görüşmeler yapa yapa Bursa'daki bebek ve çocuk giyim sektörünü dünyada lider haline getirdik. Diğer sektörlere de örnek oluyorlar. Özbekistan ve Bursa'nın tekstil alanında ciddi bir benzerliği var. Özbekistan bulunduğu bölgenin merkezi olmaya aday. Özbekistan'la önümüzdeki dönemlerde ticaret hacminin daha da artacağına inanıyorum. Sadece tekstil değil, diğer alanlarda da ilişkilerimiz daha da gelişecektir."

Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Alican Aksoy ise Özbekistan'da 5 yıldır iddialı bir reform programının yürütüldüğünü anlattı.

Bölgesel dış politikada da çok önemli adımlar atıldığına işaret eden Aksoy, "İktisadi ilişkiler siyasi ilişkilerin her zaman bir tık önünde gidiyor. Bu da çok anlamlı. O yüzden iş adamlarımızın önünü açmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Tekstil, Özbekistan'ın ekonomisinde çok önemli bir yer tutuyor. Türk şirketleri gelip burada yatırım yapıyor. Sizlerin önünü açmak bizim en önemli vazifemiz." diye konuştu.

- "ÜRÜNLERİN YÜZDE 70-80'İ İHRAÇ EDİLİYOR"

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, Bursalı firmaların ürünlerinin yüzde 70-80'ini ihraç ettiğine değinerek kentin üretim potansiyeli hakkında bilgiler verdi.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay da yeni dönemde Özbekistan ile ticari ilişkilerin gelişmesi için bu tür organizasyonların önem taşıdığını dile getirdi.

Özbekistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davron Vakhabov ise iş insanlarına ellerinden gelen desteği vermeyi sürdüreceklerini ve kapılarının her zaman açık olduğunu aktararak tekstil sektörüne yönelik bilgiler paylaştı.

Forum, soru cevap bölümü ve hediye takdimiyle sona erdi.