Kozan ilçesine bağlı Minnetli Mahallesi'nde 25 Temmuz 2023'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde 41 ev ağır hasar aldı. Depremden sonra mahallede yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı.

2 yıl içinde depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Depremde evi yıkılan eşi yıllar önce vefat eden 4 çocuk annesi 90 yaşındaki Fatma Uzun'da yerinde dönüşüm projesi ile tamamlanan yeni evine yerleşti. Büyük mutluluk yaşayan Fatma nine devletin desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"DEVLETE KURBAN OLAYIM"

Deprem anında büyük korku yaşadığını anlatan 90 yaşındaki Fatma Uzun, " Deprem olduğunda şiddetli poyraz esiyordu. Sabah namazımı kılmış yatıyordum. Çocuklarıma 'Yerin altına gidiyoruz' diye bağırdım. Ev sağa sola savruldu, yıkıldı. Herkes yardım getirdi.

Devlete kurban olayım, yapanlardan Allah razı olsun. Şimdi yeni evimin içindeyim, çok memnunum. Her şeyi geri getirdiler. Allah onların da bizim de acısını göstermesin. Ben iyiyim, şükür. Ama çocuklarım için korkuyorum. Bana 'Korkma, evine bir şey olmaz' diyorlar ama Allah yıkarsa yıkar, yine de korkuyorum" dedi.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN, GEREĞİNİ YAPTI "

Minnetli Mahalle Muhtarı İzzet İnce ise, "Depremde köyümüzün yüzde 50'si yıkıldı veya ağır hasar aldı. Devletimizden Allah razı olsun, gereğini yaptı. Mahallemizde 26 çelik konstrüksiyon ev, 11 de yerinde dönüşüm projesi uygulandı. Fatma teyzemizin evi de yerinde dönüşüm kapsamında 750 bin TL hibe ile yapıldı. Kendisi 90 yaşında ve sıcak yuvasına kavuştu. Onun huzurlu, mutlu hâlini görmek bizleri de çok memnun etti" diye konuştu.