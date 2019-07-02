İkili ilişkilerin gelişmesi küresel istikrara da katkı 

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı. Başkent Pekin’deki Tienanmın Meydanı’nda bulunan Büyük Halk Salonu’ndaki törende Erdoğan, makam aracından inişinde mevkidaşı Şi tarafından karşılandı.

1 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

Heyetlerini birbirine takdim eden iki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan ve Şi, tören kıtasını selamlamalarının ardından ellerinde Türk bayrağı ve çiçekler bulunan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi. Erdoğan ve Şi, başbaşa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Erdoğan 1 saat 10 dakika süren görüşmelerin başında kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Şi ve Çin halkına teşekkür etti. Şi ile son yıllardan sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye-Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık.Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpekyolu ile birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. ‘Tek Çin’ politikası, Türkiye için stratejik önemdedir. Çin’i ziyaretim bu defa küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Türkiye-Çin ilişkilerin güçlenmesi, bölgesel ve küresel istikrara da büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır.”

STRATEJİK GÜVEN

Çin Devlet Başkanı Şi de Pekin’de yapılan görüşmelere büyük önem verdiklerini belirterek “Türkiye ve Çin yükselmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler. Karşılıklı stratejik güveni artırmalı, stratejik iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeli, kararlılıkla merkezinde Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası hukuk sisteminin olduğu uluslararası sistemi korumalı, çok taraflılığı ve uluslararası adaleti ortaklaşa savunmalıyız” ifadelerini kullandı. Türkiye ve Çin’in merkezinde Dünya Ticaret Örgütü’nün olduğu uluslararası ticaret sistemi ve çok taraflılığın ortaklaşa koruması gerektiğini kaydeden Şi, “Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile ortak çıkar ve endişelerle, ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı temenni ediyorum” diye konuştu.

YÖNLENDİRMELİYİZ

Şi ayrıca gelecek süreçte Çin-Türkiye stratejik ilişkilerini Türk tarafıyla planlayıp yönlendirmeye hazır olduklarını belirterek ikili ilişkilerin yanı sıra diğer gelişmekte olan ülkelerin çıkarını korumanın önemine vurgu yaptı. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın ile Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de eşlik etti.

DÜNYANIN YENi BiR ULUSLARARASI SiSTEME iHTiYACI VAR

Türkiye ve Çin’e büyük görev düşüyor

Başkan Erdoğan Türkiye ve Çin’in ortak gelecek vizyonu paylaştığını belirterek “Dünyanın yeni bir sisteme ihtiyacı var. Bu yeni sistemin inşasında Türkiye ve Çin’e tekrar büyük görevler düşmektedir” dedi.