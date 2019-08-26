İkinci batarya sevkiyatı bugün

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Erzincan’daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, terörle mücadelenin artan bir kararlılık ve tempoda devam ettiğini belirtti.

KARARLILIK VURGUSU

Terörle mücadele kapsamında Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde gösterilen yoğun çabalara dikkati çeken Akar “Bununla birlikte Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta da hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumakta kararlıyız” diye konuştu. Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar “Ülkemizin ve asil milletimizin hakkını ve hukukunu, egemenliğimiz ve bağımsızlığımızı ilgilendiren konular üzerindeki faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bunun şakası yok. Gün bugün, an bu an” ifadesini kullandı.

TERÖR KORİDORU

Bakan Akar, Türkiye’nin güneyinde terör koridoruna asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: Fırat’ın doğusunda ABD askerleri ile temas içindeyiz. Akçakale’de harekat merkezi kuruldu. Burada bir Türk, bir ABD’li general ile Türk ve Amerikan personeli beraber çalışarak Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemek, orada bir güvenli bölge, barış koridoru oluşturmak için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. İlk olarak bir İHA uçuşu oldu. Önceki gün müşterek helikopter uçuşu gerçekleşti. Daha sonra da Türk ve Amerikan askeri unsurları tarafından müşterek devriyeler başlayacak. Bu devriyeler için de çalışmalar sürüyor bu da yakın bir zamanda gerçekleşecek.

S-400’LER İHTİYAÇ

Türkiye’ye yönelik füze ve hava tehdidine işaret eden Akar, bunu engellemek, milleti korumak için yapılan yoğun çalışmaları hatırlattı. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye’nin belirlediği kriterlere uygun cevap veren Rusya ile uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi temini için anlaşmaya varıldığını anımsatan Akar “12 Temmuz’da S-400 tedarik çalışmaları başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar devam ediyor. Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos’tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır” diye konuştu.