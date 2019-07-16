İkinci elde etiket kumpası can yakıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 13 Şubat 2018’de yayımladığı genelge, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Bu yönetmelik, birçok özelliğin otomobilin üzerine yazılması zorunluluğu getirirken, hem Ankara’da hem de İstanbul’da otomobil fiyatları araştırılırken yönetmeliğin tam uygulanmadığı gözlendi.

İstanbul’un en eski galericiler sitesi Oto Center ve Automall’de de durumun aynı olduğu yerinde tespit edilirken, Ankara’da otomobil üzerine fiyat etiketi yazan esnaf sayısının 4’ü geçmediği, İstanbul’da ise bir tane bile fiyat etiketi bulunmadığı anlaşıldı.

“İÇERİ GELSİN, UYGUN FİYAT VERİRİM”

Araçların üzerine neden fiyat etiketi koyulmadığı sorulan esnaf, ilginç yanıtlar verdi. Aracın üzerine 35 bin TL yazması durumunda potansiyel müşterinin içeri girmeyeceğini öne süren bir esnaf, “İçeri gelmez, bakar gider. İçeri gelirse bilgi veririm, 33’e de indiririm.” diye konuştu.

Araç üzerine fiyat etiketi eklenmesinin müşteriyi korumak amacıyla yasa gereği zorunlu olduğu hatırlatılan bir esnafın “Herkes yaparsa ben de yaparım.” düşüncesinde olduğu gözlendi.

OTO CENTER’DA DA DURUM VAHİM

İstanbul’un en eski galericiler sitelerinden olan Oto Center’da da aynı durumu inceledik. Girişinden çıkışına tek bir fiyat etiketi görülmeyen otomobil sitesinde, otomobillerin üzerinde bulunması gereken genel bilgilerin olduğu tanıtım kartı, bir iki istisnanın haricinde hiçbir yerde görülmedi.

İŞTE YÖNETMELİĞE GÖRE YER ALMASI GEREKENLER

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere bir yönetmelik yayımladı. Bu kapsamda Resmi Gazete’de 13 Şubat 2018’de yayımlanan yönetmeliğin 13. Maddesi, ikinci el motorlu kara taşıtının tanıtımını düzenliyor. İşte o maddeye göre bir otomobil satışı sırasında üzerinde bulunması gerekenler;

MADDE 13 – (1) Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulur.

(2) Tanıtım kartında ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) Marka ve modeli ile model yılı.

b) Rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası.

c) Plaka numarası.

ç) Yakıt türü.

d) Kilometresi.

e) Satış fiyatı.

f) Boyalı ve değişen parçaları.

g) Niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı.

ğ) Üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı.

h) Değişen parça, hasar kaydı, rehin ve haciz gibi bilgilerin ilgili sistemlerden temin edildiği tarih ve saat.

(3) İkinci el motorlu kara taşıtının elektronik ortamda tanıtılması durumunda ikinci fıkrada belirtilen bilgilere ve yetki belgesi numarasına elektronik ortamda da yer verilir.

İŞTE AUTOMALL, OTO CENTER VE OTONOMİ’DE FİYAT ETİKETİ KOYULMAYAN OTOMOBİLLER