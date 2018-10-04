Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İkinci kez dolandırılmaktan polis kurtardı

Kütahya'da geçen ay kendisini polis olarak tanıtan kişilerce 55 bin lirası dolandırılan Ramazan Çakır'ı, aynı yöntemi kullanan şüphelilere 25 bin lirasını vermek üzereyken polis engelledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gediz ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Ramazan  Çakır'ı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar,  banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve şüphelilerin  yakalanması için para vermesi gerektiğini söyledi.
 
Dolandırıcılara inanan Çakır, Gediz ilçesinden Kütahya'ya gelip banka  şubesine 25 bin lira çekmek için gittiği sırada yakınları durumu polise bildirdi.  İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi hırsızlık ekipleri, MOBESE  kameralarından dolandırıcılarla telefonla irtibat halinde olan Çakır'ın  Cumhuriyet Caddesi'nde bulunduğunu tespit etti.
 
Kendilerinin polis olduğunu, telefonla konuştuğu kişinin ise  dolandırıcı olduğunu anlatmaya çalışan ekibe inanmayan Çakır, parola sordu.  Durumu fark eden dolandırıcı ise bu sırada telefonu kapattı.
 
Parolaya cevap veremeyen polislere inanmayan Çakır, "Telefondaki  polis, 'Parayı almaya gelecek polis arkadaşımıza parola soracaksın.' dedi. Parola  da 43. Siz parolayı bilemediniz. Polis değilsiniz." dedi.
 
İkna edilmekte güçlük çekilen Çakır, durumu anlayabilmesi ve ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA