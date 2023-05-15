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İkinci tur için seçim takvimi başladı

Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidecek.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:47 - Güncelleme:
İkinci tur için seçim takvimi başladı
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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ikinci tur için hazırladığı Seçim Takvimi'ne ilişkin süreç işleyecek.

Buna göre, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak.

İlk oylamada, son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce saat 17.00 olarak açıklanan süre saat 20.00'ye çekildi.

İki aday için yeniden basılacak oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi bugün başlıyor.

İkinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.

Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.

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