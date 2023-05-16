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İkinci tur öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak liderleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını ittifak liderleriyle değerlendirecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16.00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.

16 Mayıs 2023 Salı 13:12 - Güncelleme:
İkinci tur öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak liderleriyle görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek. Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli Devlet Bahçeli ile saat 16.00'da görüşmesi bekleniyor.

14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 5 lideri ile bir araya gelecek.

Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi ise saat 16.00 civarı planlanıyor.

Görüşmede, 28 Mayıs sürecine doğru giderken atılacak adımlar yapılacak çalışmalar ve 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesi yapılması bekleniyor. Görüşme sonra ise açıklama yapılması beklenmiyor.

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