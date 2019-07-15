İkinci ve hakiki cumhuriyet

Halk 28 Şubat ile örülen duvarları 15 Temmuz süreciyle yıkmakla bir şuuru daha ortaya koydu: Devlet bundan sonra içine sızmış, belli odaklara çöreklenmiş klikler marifetiyle orta sınıf Türk’ten uzaklaştırılacak bir kurum olmayacaktır. Devlet kurumları bu kimselerden temizlenecektir ve devlet milletin öz varlığı olarak varlığını sürdürecektir. Bu iddiayı destekleyici en önemli delil 15 Temmuz sonrası direnen kitlenin ordusuna sahip çıkması, Genelkurmay Başkanı başta olmak üzere askere “Siz bizim askerimizsiniz” mesajı vermesidir. Hulasa, 15 Temmuz gecesi 28 Şubat’ın mimarları yarattıkları “Siz bu devletin yetimisiniz” imajı ile birlikte kat’i olarak tarihe karıştı. Millet o toplu içtimada genişleyen ufku ile kendisine biçilen gömleği yırttı, cebren gözüne takılan gözlüğü çıkardı. Mal sahibi kendisini ortaya koydu ve malına uzanan elleri kırdı. Mehmet Altan ve şürekası diledikleri kadar ikinci cumhuriyet masalları anlatmış olsun; ikinci ve hakiki cumhuriyet 15 Temmuz gecesi halkın geniş katılımıyla ve sahiplenmesiyle meydanlarda kuruldu. Hem de bir daha yaban ellere terk edilmemecesine.

kutay@tau.edu.tr